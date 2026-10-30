وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

كما تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بحث الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وحصر السلاح بيد الدولة، ودعم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الإقليمي.