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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المختلفة، تتنوع بحسب التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب التنوع التقني والفني، منها السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات كهربائية في مصر.

شيفروليه سبارك 

شيفروليه سبارك 

دعمت السيارة شيفروليه سبارك EV بمحرك كهربائي بقوة إجمالية قدرها 101 حصان، و180 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية بمدى 360 كم، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 950,000 جنيه.

شيرى اى كيو 7

شيرى اى كيو 7

تأتي السيارة شيرى اى كيو 7 بمحرك كهربائي بقوة قدرها 211 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن متر، ومدى سير يصل إلى 520 كم، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,599,000 جنيه.

بى واى دى اتو 2

بى واى دى اتو 2

تستمد السيارة بى واى دى اتو 2 قوتها من محرك كهربائي، ينتج 200 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن متر، مع مدى يقدر بـ 430 كم، إلى جانب تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,379,900 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

اعتمدت السيارة إم جي 4 على محرك كهربائي يمكنه ضخ قوة تترواح بين 168 حصانًا و 200 حصان حسب الفئة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,200,000 جنيه، وصولًا إلى 1,400,000 جنيه.

جيلي EX2

جيلي EX2

تعتمد السيارة جيلي EX2 على محرك كهربائي يضخ 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 789,900 إلى 899,900 جنيه.

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