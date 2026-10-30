كل ما تريد معرفته عن لامبورجيني تيميراريو 2026 الخارقة

تقدم لامبورجيني تيميراريو 2026 نموذجًا رياضيًا لسيارات الأداء الفائق، إذ تجمع بين محرك بنزين ذي شاحنين توربينيين ومنظومة كهربائية مساعدة، حيث تأتي السيارة ضمن فئة السوبر كار، مع تركيز واضح على الأداء والتسارع والسرعة القصوى.

تصميم لامبورجيني تيميراريو

تأتي تيميراريو بهيكل منخفض يتناسب مع طبيعتها الرياضية، إذ يبلغ طول السيارة 4,706 مم، ويصل عرضها إلى 1,996 مم، بينما لا يتجاوز ارتفاعها 1,201 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,658 مم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1,690 كجم.

لامبورجيني تيميراريو

محرك V8 توين تيربو يولد 800 حصانًا

تعتمد لامبورجيني تيميراريو 2026 على محرك بنزين V8 مزود بشاحني توربينيين، بسعة 4.0 لتر، وتبلغ قوته 800 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 730 نيوتن متر.

لامبورجيني تيميراريو

ويعمل المحرك ضمن منظومة هجينة تضم محركات كهربائية، لترتفع القوة الإجمالية إلى 920 حصانًا، ترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT يتكون من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD.

لامبورجيني تيميراريو

سرعة وأداء السيارة

تصل السيارة لامبورجيني تيميراريو إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 343 كم في الساعة.

تجهيزات لامبورجيني تيميراريو

تضم مقصورة لامبورجيني تيميراريو مقعدين، مع نظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب زر لتشغيل المحرك وإيقافه ومقود متعدد الوظائف.

لامبورجيني تيميراريو

وتتضمن تجهيزات السلامة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية للمقعدين، إضافة إلى وسادة هوائية لحماية ركبة السائق، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

لامبورجيني تيميراريو

كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة مسار الطريق والتحذير عند الخروج منه، ومراقبة المنطقة العمياء، مه حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا توفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.