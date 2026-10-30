قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فايق يحذر من «الذكاء الاصطناعي الفائق»: قدرات خفية قد تغير مستقبل البشرية
دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير
محسن رضائي على طاولة واشنطن.. رهان أمريكي جديد لاحتواء التصعيد مع إيران
فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي
صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة
تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن
أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة
تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني
الموت مع عائلاتهم أو بمفردهم.. الشاباك الإسرائيلي يخيّر عناصر حماس في غزة
أيمن الرقب: أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تفتح الباب أمام انتخابات جديدة
أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن لامبورجيني تيميراريو 2026 الخارقة

لامبورجيني تيميراريو
لامبورجيني تيميراريو
صبري طلبه

تقدم لامبورجيني تيميراريو 2026 نموذجًا رياضيًا لسيارات الأداء الفائق، إذ تجمع بين محرك بنزين ذي شاحنين توربينيين ومنظومة كهربائية مساعدة، حيث تأتي السيارة ضمن فئة السوبر كار، مع تركيز واضح على الأداء والتسارع والسرعة القصوى.

تصميم لامبورجيني تيميراريو

تأتي تيميراريو بهيكل منخفض يتناسب مع طبيعتها الرياضية، إذ يبلغ طول السيارة 4,706 مم، ويصل عرضها إلى 1,996 مم، بينما لا يتجاوز ارتفاعها 1,201 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,658 مم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1,690 كجم.

لامبورجيني تيميراريو

محرك V8 توين تيربو يولد 800 حصانًا

تعتمد لامبورجيني تيميراريو 2026 على محرك بنزين V8 مزود بشاحني توربينيين، بسعة 4.0 لتر، وتبلغ قوته 800 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 730 نيوتن متر.

لامبورجيني تيميراريو

ويعمل المحرك ضمن منظومة هجينة تضم محركات كهربائية، لترتفع القوة الإجمالية إلى 920 حصانًا، ترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT يتكون من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD.

لامبورجيني تيميراريو

سرعة وأداء السيارة 

تصل السيارة لامبورجيني تيميراريو إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 343 كم في الساعة.

تجهيزات لامبورجيني تيميراريو

تضم مقصورة لامبورجيني تيميراريو مقعدين، مع نظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب زر لتشغيل المحرك وإيقافه ومقود متعدد الوظائف. 

لامبورجيني تيميراريو

وتتضمن تجهيزات السلامة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية للمقعدين، إضافة إلى وسادة هوائية لحماية ركبة السائق، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية المكابح المانعة للانغلاق  ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

لامبورجيني تيميراريو

كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة مسار الطريق والتحذير عند الخروج منه، ومراقبة المنطقة العمياء، مه حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا توفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة. 

لامبورجيني تيميراريو لامبورجيني تيميراريو لامبورجيني تيميراريو 2026 مواصفات لامبورجيني تيميراريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

أيمن عرب

أيمن عرب يدير الجلسة الرئيسية حول مستقبل البنية التحتية واستجابات المطارات للتحولات العالمية

ميار عثمان

رسالة حب وفخر.. شباب برج البرلس يزينون الشوارع بصور ميار بطلة تحدي القراءة العربي

مؤتمر

أحمد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: استثمارات بـ6 مليارات جنيه في أكتوبر الجديدة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد