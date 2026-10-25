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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هوندا CR-V موديل 2026 في السعودية

هوندا CR-V موديل 2026
هوندا CR-V موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي هوندا CR-V موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتُطرح في السوق السعودي عبر أربع فئات تختلف في مستويات التجهيز والأسعار. 

أبعاد هوندا CR-V 

تأتي السيارة بطول يبلغ 4706 مم، وعرض يصل إلى 1866 مم، وارتفاع قدره 1691 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وخلوص أرضي يبلغ 208 مم، بينما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1759 و1783 كجم، بحسب الفئة والتجهيزات.

وتعتمد هوندا CR-V على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وإضاءة نهارية، كما تضم مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف وإمكانية الضبط والطي كهربائيًا، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

هوندا CR-V

محرك هوندا CR-V

تعتمد هوندا CR-V موديل 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 190 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 243 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع نظام دفع كلي  .AWD

هوندا CR-V وأنظمة مساعدة السائق 

تضم السيارة هوندا CR-V مجموعة من أنظمة الحماية والتحكم، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات والوسائد الهوائية. 

وتشمل تجهيزات مساعدة السائق مثبت سرعة متكيفًا، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، فضلًا عن قراءة مسار الطريق والتنبيه عند مغادرته والمساعدة على البقاء داخله، وتتوفر كذلك مراقبة المنطقة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة. 

هوندا CR-V

داخلية هوندا CR-V

تحتوي مقصورة هوندا CR-V على مقعد للسائق والراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيًا مع خاصية الذاكرة، إلى جانب مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتحتوي السيارة هوندا CR-Vعلى نظام صوتي مكون من 8 سماعات وشاشة عدادات قياس 7 بوصات، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وفتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

أسعار هوندا CR-V موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هوندا CR-V موديل 2026 في السوق السعودي من 129,835 ريالًا لفئة DX، وترتفع إلى 137,885 ريالًا لفئة LX، بينما يبلغ سعر فئة EX نحو 156,285 ريالًا، وتأتي فئة Touring بسعر يصل إلى 167,785 ريالًا.

هوندا CR V هوندا CR V هوندا CR V موديل 2026 أسعار هوندا CR V أسعار هوندا CR V موديل 2026 أسعار هوندا CR V موديل 2026 في السعودية

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