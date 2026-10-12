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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة | صور

هوندا إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة
هوندا إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي إليفيت لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي كريتا، وكيا سيلتوس، وتويوتا أوربان كروزر هايرايدر.

هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

وتصنع هوندا إليفيت في مصنع تابوكارا بولاية راجستان الهندية، وتصدرها أيضاً لبعض الأسواق العالمية باسم هوندا WR-V .

مواصفات هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

زودت سيارة هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك جديد بنقشة سداسية تشبه خلايا النحل، وبها تفاصيل سوداء، وبها مصابيح LED نهارية مقسمة تمتد بين المصابيح الأمامية، ونقلت هوندا شعارها من منتصف الشبك إلى مقدمة غطاء المحرك، ما أتاح مساحة أكبر للتصميم الجديد ومنح الواجهة مظهراً أكثر قوة.

هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

واحتفظت هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت، بالصداد الأمامي الأساسي من النسخة السابقة، مع تعديل التفاصيل المحيطة بمصابيح الضباب وإضافة أجزاء بلون الهيكل، وبها زخارف خشبية صناعية بكسوة جلدية صناعية تمتد على أجزاء أكبر من لوحة القيادة.

هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

أما الجوانب والخلفية فلم تشهد تغييرات كبيرة في التصميم، واكتفت هوندا بإضافة لون خارجي جديد يحمل اسم Nordic Forest Pearl، وهو درجة مميزة من الأخضر، وبها قطع حماية إضافية للصدادات والأبواب، وبها تفاصيل زخرفية بالكروم اللامع أو الداكن، وبها عجلات ألمنيوم سوداء مقاس 17 بوصه، وبها فرش جلدي للمقاعد  .

محرك هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

تحصل سيارة هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نبذة عن تاريخ سيارة هوندا إليفيت

في عام 2023 كشفت شركة هوندا رسميًا عن طراز "إليفيت" لأول مرة في الهند، حيث تم تطويرها لتنافس في فئة الـ SUV المدمجة (مثل هيونداي كريتا وكيا سيلتوس)، وتم تصنيعها في مصنع الشركة بمدينة "تابوكارا" في ولاية راجستان الهندية.

هوندا إليفيت موديل 2027 الفيس ليفت

وبعدها تم تم بناء السيارة على نفس المنصة التقنية الخاصة بسيارة السيدان "هوندا سيتي"، وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر (i-VTEC).

شركة هوندا هوندا إليفيت موديل 2027 كيا سيلتوس تويوتا أوربان كروزر هيونداي كريتا كروزر هايرايدر مواصفات هوندا إليفيت محرك هوندا إليفيت موديل 2027

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