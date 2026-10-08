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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. سيات أرونا و شيرى تيجو 4 برو 2027

سيات ارونا و شيرى تيجو 4 برو 2027
سيات ارونا و شيرى تيجو 4 برو 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ارونا و شيرى تيجو 4 برو موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تنتج سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 قوة 111 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2027

سيات ارونا موديل 2027

تمتلك سيارة سيات ارونا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سيات ارونا موديل 2027

سيات ارونا موديل 2027

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات ارونا موديل 2027

سيات ارونا موديل 2027

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 329 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 تكنولوجيا حديثة مستقبل صناعة السيارات السيارات الكروس أوفر وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو تيجو 4 برو موديل 2027 سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 سيات ارونا موديل 2027 محرك سيات ارونا سعر سيات ارونا موديل 2027

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