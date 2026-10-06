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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

اخبار السيارات
اخبار السيارات
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى اتو 2، ولكزس ار زد، ولينك كو 02، وتويوتا BZ4X، واي ام ال اس 7 .

لينك كو 02 موديل 2026

قوة سيارة لينك كو 02 موديل 2026 تصل إلي 272 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 323 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

لينك كو 02 موديل 2026

تباع سيارة لينك كو 02 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 650 ألف جنيه .

تويوتا BZ4X موديل 2026

سعة بطارية سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تصل إلي 73 كيلووات/ساعة، وبها قوة 342 حصان، ويمكنها قطع مسافة 481 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا BZ4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 380 ألف جنيه .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

عزم دوران سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 يصل إلي 725 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها قوة 610 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تتوافر سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 925 ألف جنيه .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

يمكن لسيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 430 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 200 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

يصل سعر سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 349 ألف جنيه .

لكزس ار زد موديل 2027

سعة بطارية لكزس ار زد موديل 2027 تصل إلي 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وبها قوة 408 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري صناعة السيارات مستقبل صناعة السيارات لينك كو 02 موديل 2026 تويوتا bZ4X BZ4X موديل 2026 اي ام ال اس 7 موديل 2026 بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 لكزس ار زد موديل 2027

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