سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى اتو 2، ولكزس ار زد، ولينك كو 02، وتويوتا BZ4X، واي ام ال اس 7 .

لينك كو 02 موديل 2026

قوة سيارة لينك كو 02 موديل 2026 تصل إلي 272 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 323 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

لينك كو 02 موديل 2026

تباع سيارة لينك كو 02 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 650 ألف جنيه .

تويوتا BZ4X موديل 2026

سعة بطارية سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تصل إلي 73 كيلووات/ساعة، وبها قوة 342 حصان، ويمكنها قطع مسافة 481 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا BZ4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 380 ألف جنيه .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

عزم دوران سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 يصل إلي 725 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها قوة 610 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تتوافر سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 925 ألف جنيه .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

يمكن لسيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 430 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 200 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

يصل سعر سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 349 ألف جنيه .

لكزس ار زد موديل 2027

سعة بطارية لكزس ار زد موديل 2027 تصل إلي 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وبها قوة 408 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .