برأس تنين.. أغرب سيارة لينكولن تاون كار تظهر بتصميم صادم

شهدت أسواق السيارات تحفة فريدة تمثلت في استيراد نسخة نادرة جداً من سيارة الفخامة الأمريكية «لينكون تاون كار» من اليابان إلى الولايات المتحدة،

ولكن ليس بصورتها السيدان المعتادة. فقد تحولت هذه السيارة إلى سيارة موتى مصممة وفق نمط (Miyagata) الياباني المليء بالزخارف الذهبية والتفاصيل الخشبية المعقدة.

تصميم «مياجاتا» الخشبي والزخارف الذهبية

يعود هيكل السيارة السفلية إلى منصة «Panther» الشهيرة من مجموعة فور، إلا أن الجزء الخلفي قد أُعيد بناؤه بالكامل يدوياً ليتخذ شكل معبد ياباني تقليدي.

ويتميز التصميم بوجود منحوتات خشبية مغطاة بطلاء ذهبي براق، وسطح خيزران منحني، إضافة إلى تفاصيل هندسية تُبرز الثقافة اليابانية في مراسم الجنازات الفاخرة، مما يجعل السيارة قطعة فنية نادرة تجمع بين الهندسة الأمريكية والمهارة الحرفية الآسيوية.

المحرك والمسافة المقطوعة

تعتمد هذه النسخة الاستثنائية على محرك لينكون الشهير المكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.6 لتر ذي السحب الطبيعي، والذي يولد قوة 190 حصاناً وعزم دوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

وعلى الرغم من عمر السيارة، إلا أنها تتألق بحالة ممتازة حيث تشير لوحة العدادات إلى قطعها مسافة 19717 ميلاً فقط (نحو 31731 كم)، مما يعزز قيمتها التاريخية كواحدة من أغرب طرازات تاون كار المعدلة على مستوى العالم.