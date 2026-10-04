أسعار شيروكي تريل هوك 2027 في السعودية

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب شيروكي تريل هوك موديل 2027، وتنتمي شيروكي تريل هوك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

شيروكي تريل هوك موديل 2027

وتمتلك جيب شيروكي تريل هوك موديل 2027 تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين التصميم الشرس والمتين ونظام دفع رباعي حقيقي مزود بنقل حركة من سرعتين ليؤكد جاهزيته لاقتحام أعتى المسارات الطرقية.

مواصفات شيروكي تريل هوك موديل 2027

شيروكي تريل هوك موديل 2027

تمتلك سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، صداد أمامي مصمم لزيادة زوايا الاقتراب، وبها تطعيمات باللون الأسود اللامع، وخطافات سحب باللون الأحمر الشهير لإصدارات تريل هوك، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، وبها ملصق مخصص مانع للانعكاس على غطاء المحرك.

شيروكي تريل هوك موديل 2027

ويوجد بـ سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 أيضا، صداد خلفي مزود بخطافات سحب حمراء، وبها شارات Trailhawk خاصة، وبها باب خلفي كهربائي بلمسات سوداء، وبها جنوط رياضية مقاس 17 بوصه محاطة بإطارات Nexen Rodian ATX المخصصة لكافة التضاريس، وبها ألواح حماية أسفل الهيكل .

شيروكي تريل هوك موديل 2027

وتستطيع سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 الخوض في الممرات المائية بعمق يصل إلى610 مم، وبها مقاعد بجلد بلون أخضر مانتيس مع تطاريز متباينة باللون الأحمر ونقوش بارزة على مساند الظهر، وبها إطارات باللون الأحمر الراديكالي مع تطعيمات من ألومنيوم السپون الأسود، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصه، وبها مقاعد أمامية وعجلة قيادة مجهزين بخاصية التدفئة .

محرك شيروكي تريل هوك موديل 2027

شيروكي تريل هوك موديل 2027

تحصل سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب محركان كهربائيان، وبها بطارية سعة 1.08 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيروكي تريل هوك موديل 2027

وتنتج سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 قوة 210 حصان، وعزم دوران 312 نيوتن/متر، وبها منظومة متصلة بنظام Active Drive II 4×4 المتطور، والذي يوفر دبل خفيف وثقيل (Low Range) مع نسبة زحف، وبها نظام Selec-Terrain بوضعيات قيادة متعددة .

سعر شيروكي تريل هوك موديل 2027

شيروكي تريل هوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 167 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيروكي تريل هوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 169 ألف ريال سعودي .