ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة أن إسرائيل قامت بتحديث نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، مما أدى إلى توسيع نطاق اعتراضاته، بعد أن كشفت الحرب مع إيران عن اعتماد البلاد على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة.

توسيع القدرة على مواجهة الصواريخ الباليستية

وبحسب التقرير، فإن التحسينات التي أُدخلت على المستوى الأوسط من شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات الإسرائيلية تهدف إلى توسيع قدرتها على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والحفاظ على العمليات الدفاعية أثناء الهجمات المطولة.

وصرح رئيس قسم التحقيقات في الدفاع الجوي بسلاح الجو الإسرائيلي لـ"بلومبرج" بأن إسرائيل باتت قادرة على مواجهة نطاق أوسع من تهديدات الصواريخ الباليستية، والصمود أمام أسابيع من الهجمات المتواصلة.

موقع "مقلاع داود" في منظومة الدفاع

ويعمل نظام "مقلاع داود"، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيّرة، بين منظومتي "القبة الحديدية" و"السهم" ضمن شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، ويأتي هذا التحديث في أعقاب جهود لتعزيز قدرات إسرائيل الاعتراضية استجابةً للتهديدات التي واجهتها خلال الحرب مع إيران.

مخاوف بشأن المخزون والقدرة الإنتاجية

وتأتي هذه التحسينات وسط مخاوف بشأن توافر الصواريخ الاعتراضية وقدرة الإنتاج، وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نشرت سابقاً تقارير عن الضغط الواقع على مخزونات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وعن المخاوف بشأن إمدادات الصواريخ الاعتراضية خلال الحرب مع إيران.

وتُعدّ هذه التحسينات جزءاً من جهود أوسع لتعزيز منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة الطبقات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت سابقاً تفاصيل التحسينات التي أُدخلت على نظام "مقلاع داود" بعد الاختبارات التشغيلية وجهود توسيع إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

الحاجة إلى صواريخ اعتراضية رخيصة

ونقلت "بلومبرج" عن عوزي روبين، المحلل في معهد القدس للاستراتيجية والأمن الذي أشرف على تطوير أول درع دفاعي وطني إسرائيلي، قوله: "عندما طورنا الأجيال الأولى من أنظمة الدفاع الصاروخي الحركي، كان المفهوم السائد هو أننا نتعامل مع عدد قليل من التهديدات، وليس مع مئات أو آلاف منها، أما الآن، فعلينا ابتكار صواريخ حركية قاتلة رخيصة الثمن".