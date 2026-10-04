شاهد| سيارة تانك 700 الـ suv الجديدة

كشفت شركة جريت وول موتور عن طرازها الجديد تانك 700، وتنتمي 700 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الاستخدام اليومي والقدرات على الطرق الوعرة.

سيارة تانك 700 متعددة الاستخدامات الجديدة

محرك تانك 700 الجديدة

تحصل سيارة تانك 700 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وبها نظام دفع رباعي ذكي، وتنتج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران 560 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة تانك 700 متعددة الاستخدامات الجديدة

مواصفات تانك 700 الجديدة

زودت سيارة تانك 700 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية بالكامل بتقنية LED، وبها جنوط ألمنيوم باللون الأسود اللامع مقاس 22 بوصة، وبها عتبات جانبية كهربائية وباب خلفي بسحب تلقائي كهربائي، وبها زجاج عازل للصوت للأبواب الأربعة.

بالاضافة إلي ان سيارة تانك 700 الجديدة بها، مقاعد من جلد نابا الفاخر مع سقف مصنوع من الألكانتارا، وبها مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة حفظ، وخاصية المساج والتهوية والتدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، وبها إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان ونظام إلغاء الضوضاء النشط، وبها نظام صوتي فاخر من هارمن كاردون مكون من 16 سماعة .

سيارة تانك 700 متعددة الاستخدامات الجديدة

ويوجد بـ سيارة تانك 700 الجديدة أيضا، مثبت سرعة متكيف يدعم القيادة في الازدحام المروري، وبها أنظمة الحفاظ على المسار ومراقبة النقاط العمياء، ونظام فرامل الطوارئ التلقائي للمركبات والمشاة والدراجات، وبها كاميرات برؤية 360 درجة مع خاصية رؤية أسفل السيارة .

نبذة عن سيارة تانك 700 الجديدة

تم الكشف عن السيارة رسمياً ضمن استراتيجية GWM للتوسع في فئة الـ SUV الفاخرة، وبدأت مبيعاتها في الصين خلال عام 2024، وأطلقت رسمياً في أسواق الشرق الأوسط في ديسمبر من عام 2025، وتبعها التدشين في البحرين عبر شركة التسهيلات للسيارات في أكتوبر من عام 2026.

سيارة تانك 700 متعددة الاستخدامات الجديدة

تعتمد سيارة على تانك 700 الجديدة محركات قوية تشمل محرك 6 سلندر توين تيربو، وبها منظومات هجينة متطورة (Hi4-T وHi4-Z) بقوة تصل إلى 864 حصان للفئات الهجينة المتقدمة.