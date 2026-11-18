أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، أنها تقوم بزيارة سوزان مبارك بصفة مستمرة، قائلة:" بزورها على طول وبروحلها وبطمن عليها وإحنا اتربينا على تعلم الوفاء والاصل ".

وقالت عائشة عبد الهادي في حوار لها على قناة " العربية"، :" حاولوا تشويه صورتي عشان يقولوا إني بوست يد سوزان مبارك ودي واقعة مش حقيقية ".

وأضافت عائشة عبد الهادي:" بعد وفاة حفيد سوزان مبارك كنت قاعدة جمبها وإحنا خارجين حسيت إنها مش متوازنة واحتضنتها بشكل طبيعي".

وتابعا عائشة عبد الهادي:" ولو أنا عايزة أبوس إيديها هبوسها قدام الكاميرات والبعض بيروج لأمور من صنع الخيال ".