علاء مبارك يشيد بحسام وإبراهيم حسن: حققتما نتائج مشرفة ستظل في الذاكرة

أشاد علاء مبارك بالكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مثمنًا ما قدماه من عطاء ونجاحات خلال مسيرتهما التدريبية مع منتخب مصر، مؤكدًا أن جهودهما ونتائجهما المشرفة ستظل حاضرة في ذاكرة الجماهير.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على إكس: “كل الشكر للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، كنتم كباتن ورموزا واصلتم العطاء والنجاح كمدربين بروحكم القتـ ـالية المعهودة كلاعبين، وحققتم نتائج مشرفة ستظل في الذاكرة”.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل المنتخب الوطني المواجهة بهدف تحقيق انتصار جديد، بعد النتائج التي حققها خلال أول جولتين من مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز كبير على حساب منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة مالاوي.