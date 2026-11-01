60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة مؤثرة تحدث خلالها عن تاريخ والده ومسيرته العسكرية والسياسية، مؤكدًا أن مرور السنوات لن يغير الحقائق، ومحاولات التشويه وطمس تاريخه لن تنال من مكانته لدى محبيه.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تمر الأيام وتتعاقب السنوات، وتبقى الحقيقة ساطعة لا تغيب، مهما اشتدت محاولات التشويه وطمس تاريخ رجل وهب أكثر من ستين عامًا من عمره في خدمة تراب هذا الوطن، ابناً باراً بالقوات المسلحة وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر».

وأضاف أن الرئيس الراحل تعرض لقضايا وصفها بأنها لُفقت في أجواء غلب عليها الانفعال والافتراء، إلى جانب حملات ممنهجة ومغرضة من التشويه والشائعات، استهدفت الاغتيال المعنوي والنيل من نزاهته وتاريخه العسكري والسياسي.

وأشار علاء مبارك إلى أن إرادة الله ومشيئته كانتا فوق تدبير البشر، موضحًا أن والده واجه هذا الابتلاء الصعب بالقوة والصلابة والشجاعة والصبر والإيمان، رغم ما تعرض له من حملات وصفها بالممنهجة، حتى ظهرت الحقيقة وذهبت الغمة.

وأكد أن والده سيظل في ذاكرة محبيه بطلًا صامدًا، مشيرًا إلى أنه آثر مواجهة مصيره على أرض وطنه، ولم يهرب أو يترك بلاده كما فعل آخرون.

واختتم علاء مبارك رسالته بالدعاء لوالده قائلًا: «اللهم اجعل ذكره معمورًا بالخير في الأرض ومرفوعًا بالقبول في السماء».