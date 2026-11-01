كجوك يطالب بنوك التنمية والمؤسسات المالية بإتاحة التمويل بالعملات المحلية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق العالمية والهيكل المالي الدولي لا يتسما بالعدالة، مشددًا على أهمية تنسيق جهود الأسواق الناشئة لتعزيز قدرتها على التأثير في إصلاح هذا الهيكل.

وأكد وزير المالية أن التمويل بالعملة المحلية، أمر يحتاج إلى الدفع به بقوة شديدة مع جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومع كافة المؤسسات المالية الدولية، حيث أن هناك حاجة ماسة لتطوير الأسواق المحلية وأن تكون هناك قدرة أكبر لتلك المؤسسات لتقديم تمويل بالعملة المحلية، ما يسفر عن مكاسب للجميع، لأن هناك الكثير من المشاريع المجدية للغاية، تحقق معدل عائد جيد جدا، لكنها ليست قائمة على النقد الأجنبي، وهي لا تدر عملة أجنبية.

وأعرب عن اعتزازه بدور الحكومة المصرية ووزارة المالية في هذه الجهود، مشيرًا إلى مخرجات مؤتمر تمويل التنمية الذي عُقد في إشبيلية بإسبانيا عام 2025، والذي أقر إنشاء «منصة المقترضين» لتعزيز التنسيق بين الدول المقترضة وتوحيد صوتها في المناقشات المتعلقة بالديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.

وتحدث وزير المالية خلال منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026» حول تجربة طرح مصر السندات الخضراء كإحدى الدول القليلة في هذا الشأن وأصدرت سندات ساموراي، التي اتجهت نحو الشرق كثيراً ونفذت معاملات ناجحة للغاية هناك، وعلى الصعيد العالمي تقوم وزارة المالية المصرية نيابة عن الأسواق الناشئة ومع الأسواق الناشئة بدعم من الأمم المتحدة بشأن الضرائب الدولية، وهي قضية تتعلق بقدرة الأسواق الناشئة على جمع الأموال وامتلاك نظام عادل، ونظام ضريبي عادل، والهدف هو التدفقات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وغيرها من التواجد للشركات الدولية، وكيفية الحصول على نظام ضريبي عادل يمنح حصة متساوية للجميع.

وأكد وزير المالية، أنه باستثناء الأيام العشرة التي تلت قرار رفع معدل الفائدة الأمريكي فإن العامين الماضيين، شهد قدرة أكبر من الأسواق على استيعاب المخاطر وتسعيرها جيداً مقارنة بوكالات التصنيف على سبيل المثال.

وطالب كجوك وكالات التصنيف الائتماني أن تصبح أكثر تطلعاً إلى المستقبل، وأن تصبح أكثر استباقية في تقييمها، مثل الأسواق التي كانت تعمل على مدى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الحد من التأثير تعتمد على الكثير من الأشياء: مواصلة الإصلاحات، وتحسين التواصل والتنوع.

وأوضح كجوك، أن الخبر الجيد هو أننا نشهد الكثير من الإمكانات للتنويع، حيث نفذت الوزراة بضع صفقات في آسيا، حيث منها ثلاث أو أربع معاملات بشروط جيدة للغاية، وبعوائد جيدة جداً، وبشروط ممتازة، وتمكنت من الحصول على الكثير من الضمانات بتصنيف ثلاثي (AAA) لها، وهو ما أدى إلى خفض التكلفة.