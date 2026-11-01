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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور

أحمد كجوك
أحمد كجوك
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور.. قائلاً: «الأمر ده.. مش مجرد حزمة وخلاص».

أضاف كجوك، فى المؤتمر السنوى للجمعية العلمية للتشريع الضريبى التى يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركائنا من مجتمع الأعمال، قائلاً: «إننى سعيد جدًا بقيام مصلحة الضرائب بمراجعة قراراتها.. حتى تكون الأمور أكثر مرونة وسهولة».



أشار الوزير، إلى أن ٩٠٪؜ من الإصلاحات الضريبية.. «جاية من المجتمع الضريبى وتعالج التحديات بحلول عملية قابلة للتنفيذ»، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع فى الخدمات الضريبية الإلكترونية للتيسير على المستثمرين والمواطنين.

أوضح كجوك، أنه سيتم إصدار «نسخة محدثة» من الموبايل أبلكيشن للضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة؛ للتيسير على المواطنين.

أكد الوزير، أن «الصكوك الضريبية» محاولة لتقديم مزايا بأعلى عائد لشركائنا الدائمين والملتزمين، قائلاً: «شكرًا لمجتمع الأعمال لتجاوبه السريع.. معًا حققنا زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪؜ العام الماضى دون أعباء إضافية».

المالية التسهيلات الضريبية الحوافز الضريبية الإصلاحات الضريبية مصلحة الضرائب

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