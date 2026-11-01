أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية

أكد أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده لا ترغب في الدخول في جولة جديدة من الصراعات العسكرية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وقال قرقاش إن الإمارات ليست مهتمة باندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية في المنطقة، مشدداً على ضرورة عودة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 28 فبراير.

وتأتي تصريحات مستشار الرئيس الإماراتي في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز.