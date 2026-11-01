ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على جزء كبير من الجيش الإيراني، لكن لا يزال يتعين عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا الليلة الماضية أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي، "تسير على ما يرام، لكن كما تعلمون، فهي ليست موثوقة للغاية".

وقال إن "الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراء هجومي لأنها دمرت بالفعل برنامج إيران العسكري والنووي".

وأضاف ترامب "لقد دمرنا برنامجهم النووي. لا يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، لكن يمكننا القيام بذلك في غضون 10 دقائق".

وأضاف، في إشارة إلى مجمع نووي تحت الأرض يُشتبه في وجوده: "ربما يمكن النظر إلى جبل الفأس، ويجب التعامل معه. ويمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً بشأن شن ضربات جديدة على إيران، وأن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على حل دبلوماسي.