قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران
ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على جزء كبير من الجيش الإيراني، لكن لا يزال يتعين عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا الليلة الماضية أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي، "تسير على ما يرام، لكن كما تعلمون، فهي ليست موثوقة للغاية".

وقال إن "الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراء هجومي لأنها دمرت بالفعل برنامج إيران العسكري والنووي".

وأضاف ترامب "لقد دمرنا برنامجهم النووي. لا يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، لكن يمكننا القيام بذلك في غضون 10 دقائق".

وأضاف، في إشارة إلى مجمع نووي تحت الأرض يُشتبه في وجوده: "ربما يمكن النظر إلى جبل الفأس، ويجب التعامل معه. ويمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً بشأن شن ضربات جديدة على إيران، وأن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على حل دبلوماسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الجيش الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

ترامب: لا يزال علينا التعامل مع هدف أو هدفين في إيران

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد