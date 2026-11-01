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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية، تسهم في زيادة درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأول المصرية”، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم ما بين 29 و30 درجة مئوية، مشيرة إلى أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات المساء، لتتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تسود أجواء باردة خلال فترات الليل المتأخرة.

وأشارت إلى أن غدًا سيشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد ما بين 36 و37 درجة مئوية.

ارتداء الملابس الخريفية

وتابعت على استمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء المقبل، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، لمواجهة التباين في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى أجواء حارة الصعيد

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