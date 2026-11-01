سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المنتجات الغذائية إلى 182 دولة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ41 لعام 2026، عن الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر، والذي كشف عن استمرار تصدر الدول العربية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وإصدار 1218 إذن تصدير للحاصلات الزراعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بلغ نحو 4635 رسالة غذائية، بإجمالي كميات وصلت إلى 205 آلاف طن، صدّرتها 1370 شركة إلى 182 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 2435 رسالة بإجمالي 335 ألف طن.

البطاطا تتصدر صادرات الخضراوات والفراولة في مقدمة الفواكه

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الغذائية شملت نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، من بين 36 صنفًا من الخضراوات بلغت كمياتها المصدرة 46 ألف طن.

وفيما يتعلق بصادرات الفواكه، تصدرت الفراولة القائمة بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها الرمان بنحو 7 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 6 آلاف طن، وذلك ضمن 30 صنفًا من الفواكه بلغت كمياتها المصدرة 33 ألف طن.

وجاءت السودان في صدارة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السعودية وليبيا وسوريا وفلسطين، فيما تصدر ميناء سفاجا قائمة المنافذ التصديرية من حيث عدد الرسائل الغذائية بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ683 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ599 رسالة.

وأصدرت الهيئة 1510 شهادات صحية للتصدير، بما يدعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية ويعزز الثقة في مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء.

335 ألف طن واردات غذائية خلال أسبوع

وعلى صعيد الواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2435 رسالة بإجمالي 335 ألف طن، استوردتها 850 شركة، وشملت زيوتًا متنوعة والقمح وفول الصويا والفول العريض.

وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والأرجنتين، من بين 92 دولة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في استقبال الرسائل الغذائية بإجمالي 799 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ418 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ346 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1517 رسالة غذائية تحت التحفظ «إفراج مؤقت»، إلى جانب 510 رسائل ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ85 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ95 مستوردًا.

54 زيارة رقابية للمطاعم والفنادق السياحية

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفذت الهيئة 54 زيارة ميدانية للمطاعم والفنادق، شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح وجنوب سيناء، وذلك لمتابعة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء ومراجعة التراخيص.

كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 127 مأمورية تفتيشية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وبلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة 2245 فرعًا تتبع 66 سلسلة تجارية.

وفيما يتعلق بالمحال العامة ذات النشاط الغذائي، شهد الأسبوع تسجيل 603 منشآت جديدة، وإجراء 782 معاينة، واستيفاء 433 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 88 ألفًا و40 منشأة.

حملات رقابية على 560 منشأة غذائية بعدة محافظات

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، استقبلت الهيئة 105 شكاوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني والخط الساخن.

ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 560 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال المنشآت التي تم رصد مخالفات بها.

كما نفذت الهيئة حملاتها الرقابية على تداول الأغذية بالسوق المحلية في 230 مركزًا وحيًا، من خلال 31 فرعًا تابعًا لها، حيث تم توجيه 1375 مأمورية رقابية شملت المرور على 3255 منشأة غذائية، إلى جانب ترخيص 65 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

ونفذت الهيئة كذلك 1465 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن حملات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات التموين والطب البيطري بالقاهرة، استهدفت 70 منشأة غذائية.

ضبط 5 أطنان من هياكل وجلود الدواجن غير الصالحة للاستهلاك

وواصلت الإدارة العامة للمجازر حملاتها الرقابية، حيث نفذت 21 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 91 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملات بمحافظتي الإسماعيلية والقليوبية عن ضبط نحو 5 أطنان من هياكل وجلود ومجزءات الدواجن، شملت كميات مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

ضبط 33 طنًا من الأغذية مجهولة المصدر بالبحيرة

وشهدت الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المخالفة بعدد من المحافظات.

ففي محافظة البحيرة، أسفرت 18 حملة تفتيشية شملت 77 منشأة غذائية عن ضبط والتحفظ على 33 طنًا و354 كجم من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام كميات من الأغذية التي ظهرت عليها علامات الفساد، وتحرير 14 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وفي محافظة الدقهلية، أسفرت 6 حملات تفتيشية استهدفت 18 منشأة غذائية عن التحفظ على 16 طنًا و415 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلًا عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضرًا.

كما تمكنت الحملات بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 7 أطنان و200 كجم من الجبنة البيضاء المعبأة في صفائح صدئة ومنتفخة، مع الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة.

وفي الإسماعيلية، تم ضبط طن و870 كجم من مقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء، وإعدام 147 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

أما في محافظة أسوان، فقد أسفرت 7 حملات تفتيشية شملت 30 منشأة غذائية عن تحرير 18 محضرًا لإعدام 580 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 3 محاضر للتحفظ على كميات من اللحوم والأسماك للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي كفر الشيخ، أسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 507 كجم وإعدام 170 كجم من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر تحفظ وتنفيذ 3 قرارات صادرة عن النيابة العامة.

ضبط مصنع مشروبات غير مرخص ومكملات غذائية مجهولة المصدر

وفي محافظة المنوفية، أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط كميات من أقراص المكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات، إلى جانب ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المشروبات الصناعية يستخدم مواد خام مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات توضح مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية وإعدامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وفي الأقصر وقنا، أسفرت 12 حملة تفتيشية مشتركة عن تحرير 8 محاضر وإعدام 260 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنيا 19 حملة تفتيشية شملت 93 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 193 كجم من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد، بالتوازي مع حملات استهدفت المقاصف المدرسية.

وفي دمياط، أسفرت 5 حملات تفتيشية شملت 33 منشأة غذائية عن إعدام منتجات منتهية الصلاحية وأخرى تغيرت خواصها الطبيعية، والتحفظ على كميات من الزيوت مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الحلويات.

كما نفذ فرع الهيئة بالوادي الجديد 3 حملات تفتيشية شملت 14 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.

تسجيل 1831 مخزنًا غذائيًا لدى الهيئة

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة 47 مأمورية تحفظ شملت المرور على 77 منشأة غذائية، كما تم التحفظ على 153 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 39 رسالة مرفوضة معمليًا، وإعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة.

كما نفذت الإدارة 42 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية بعدد من المحافظات، وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1831 مخزنًا، فضلًا عن تسجيل 3 منشآت لمضارب الأرز عقب الزيارات التفتيشية لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز.

تسجيل 49 منتج مكملات غذائية وإصدار 114 موافقة إعلانية

وفي قطاع الأغذية الخاصة، سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 49 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 451 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 مأموريات رقابية، واعتمدت 28 شركة عاملة بالقطاع، إلى جانب إصدار 114 موافقة إعلانية.

كما نفذت الهيئة 18 مأمورية تفتيشية على المحالب و4 مأموريات على مراكز تجميع الألبان بعدد من المحافظات، وشملت الحملات منطقة ميت حلفا بالقليوبية، وأسفرت عن تحرير محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء، وسحب عينات من الألبان ومنتجاتها للفحص بالمعامل المركزية، والتحفظ على منتجات مجهولة المصدر.

وفيما يخص وحدات الطعام المتنقلة، نفذت الهيئة 14 جولة رقابية بمحافظات القاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، مع تسجيل 5 وحدات جديدة وإصدار شهادات مؤقتة لها.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 17 مأمورية رقابية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 946 منشأة.

الهيئة تناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء

وناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16528، أو رقم الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة 01555771100 (اتصال أو واتساب)، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني: [email protected].