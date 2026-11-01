أعضاء مجلس إدارة الزمالك يدرسون الاستثمار في شركة الكرة بعد طرح 51% للمستثمر

كشفت الإعلامية دينا سليم عن دراسة بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول كمستثمرين في شركة كرة القدم بالنادي، بعد التوجه لطرح نسبة 51% من أسهم الشركة أمام المستثمرين، ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة وتوفير موارد مالية جديدة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن تفكير عدد من أعضاء المجلس في الاستثمار بالشركة، يأتي إيمانًا منهم بجدوى هذه الخطوة وأهميتها في تطوير قطاع كرة القدم، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري للفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت إن من المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن موقف أعضاء المجلس الراغبين في الاستثمار، بالتزامن مع خروج شركة الكرة إلى النور وبدء الإجراءات الفعلية لطرح النسبة المقررة أمام المستثمرين.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن تحقيق أول انتصاراته في البطولة، بعدما خسر أمام زد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة وادي دجلة بالنسبة للفريق الأبيض.