يوسف أسامة نبيه يعترف: رحيلي عن الزمالك خطأ كبير لقلة الخبرة وأتمنى العودة

أكد يوسف أسامة نبيه، لاعب الموصل العراقي، أن رحيله عن نادي الزمالك كان خطأً كبيرًا ارتكبه بسبب قلة الخبرة، مشددًا على أن العودة إلى القلعة البيضاء تظل أحد أبرز طموحاته خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف أسامة نبيه، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة مودرن، إنه لا يخفي رغبته في العودة إلى الزمالك، مضيفًا: «أخطأت مليون في المية بالرحيل عن الزمالك، وكان قراري نابعًا من قلة الخبرة، وأتعلم الآن من أخطائي».

وأضاف أن الزمالك نادٍ كبير ويستحق مكانة أكبر مما هو عليها حاليًا، مؤكدًا أن طموحه أن يكون جزءًا من عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وإسعاد جماهيره.

وتابع: «أتمنى أن يوفقني الله في العودة إلى الزمالك، ولكن هذه المرة بمستواي الحقيقي، وأن أقدم أفضل ما لدي، وأحقق نجاحات كبيرة مع الفريق، وأحلم بأن أصبح قائدًا للنادي، وسأسعى بكل قوة لتحقيق ذلك وتقديم كل ما لدي».

وأوضح أن تعاقده مع النادي العراقي لمدة موسم واحد يمثل تجربة جديدة في مسيرته، مشيرًا إلى أن مسؤولي الموصل لديهم رغبة حقيقية في نجاحه، ولا يتعاملون معه باعتباره مجرد صفقة، بل يسعون إلى مساعدته على التألق بالتزامن مع طموحاتهم في تطوير النادي.

وتابع: «أشعر بأنهم يريدون نجاحي، كما يرغبون في تطور النادي، ولذلك أحاول أن أسعدهم وأن أقدم لهم كل ما أمتلك من إمكانات».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أمتلك طموحًا كبيرًا للعودة إلى منتخب مصر، وتحقيق نجاحات كبيرة في العراق، ولدي طاقة كبيرة وسأواصل العمل والاجتهاد حتى اللحظة الأخيرة. أبلغ من العمر 26 عامًا، وأشعر بأنني تأخرت كثيرًا خلال السنوات الماضية، ولذلك أريد أن تكون السنوات المقبلة مليئة بالمشاركة والإنجازات والنجاحات».