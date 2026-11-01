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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صاحب الإنجازات التاريخية مع بيراميدز.. عمرو الدردير يرشح يورتشيتش للزمالك

الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش،
الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش،
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل بشأن إمكانية تولي الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما أعرب عن أمنيته برؤية المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض يومًا ما.

ونشر عمرو الدردير صورة ليورتشيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مدرب الزمالك القادم في يوم من الأيام إن شاء الله».

وجاء تعليق الدردير في ظل النجاحات التي حققها المدرب الكرواتي خلال تجربته مع بيراميدز، بعدما قاد الفريق السماوي لتحقيق مجموعة من الإنجازات والبطولات التاريخية، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي.

حصاد يورتشيتش مع بيراميدز

وكان يورتشيتش قد أنهى مشواره مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي، بعدما نجح في قيادة الفريق للتتويج بعدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب كأس القارات الثلاث.

وترك المدرب الكرواتي بصمة واضحة مع بيراميدز، بعدما قاده لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ النادي، قبل أن يتولى الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المسؤولية الفنية خلفًا له.

ويأتي حديث عمرو الدردير عن يورتشيتش في إطار أمنيته بتولي المدرب الكرواتي تدريب الزمالك مستقبلًا، دون وجود إعلان رسمي عن مفاوضات بين الطرفين.

عمرو الدردير الكرواتي كرونوسلاف الزمالك بيراميدز مدرب الزمالك

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