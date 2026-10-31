حتى لو كسب بيراميدز أنا قلقان.. إعلامي يكشف موقفه من استمرار عموتة

كشف الإعلامي محمد فارس حقيقة موقف النادي الأهلي من استمرار حسين عموتة في القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن قرار استمراره حتى مباراة بيراميدز كان محسومًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن النادي لم يعمل على تجهيز مدرب بديل قبل المواجهة المرتقبة.

وقال محمد فارس، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، إن هناك فارقًا بين رأيه الشخصي والواقع الحالي داخل الأهلي، موضحًا أن الأمرين يجب أن يكونا واضحين أمام الجماهير، حتى لا تختلط المعلومات بالآراء الشخصية.

وأضاف أن المعلومة المؤكدة لديه هي أن قرار استمرار عموتة حتى مباراة بيراميدز كان محسومًا منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يتحرك عمليًا للتفاوض مع مدربين آخرين وتجهيز بديل قبل المباراة، وبالتالي فإن الحديث عن تغيير المدير الفني في الوقت الحالي لن يغير من الواقع شيئًا.

وفيما يتعلق برأيه الشخصي بشأن استمرار المدرب، أكد فارس أن تقييم تجربة عموتة لا يرتبط بنتيجة مباراة بيراميدز، سواء بالفوز أو الخسارة، لكنه ينظر إلى مستقبل الفريق على المدى البعيد، ومدى قدرة المدير الفني على بناء مشروع فني قابل للاستمرار.

واستشهد الإعلامي بما حدث خلال الموسم الماضي، موضحًا أن الأهلي نجح في الفوز على الزمالك ذهابًا وإيابًا، لكنه خسر لقب الدوري بسبب فقدان نقاط في مباريات أمام غزل المحلة وإنبي وطلائع الجيش، معتبرًا أن الفوز بالمباريات الكبرى لا يكفي وحده لضمان المنافسة على البطولات.

وأوضح فارس أنه رغم احتمالية فوز الأهلي على بيراميدز، فإنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن ما سيقدمه الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي يظهر به عموتة لا يمنحه قناعة بقدرته على قيادة مشروع طويل الأمد.

واختتم محمد فارس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك إدارة الأهلي من الآن لتجهيز خطة بديلة، والعمل على تحديد مدرب جديد يكون متاحًا وجاهزًا في حالة اتخاذ قرار بالتغيير خلال الموسم، مشددًا على أن النادي أهدر فرصة تجهيز البديل قبل مواجهة بيراميدز، ولا يجب أن يكرر الخطأ نفسه مستقبلًا.