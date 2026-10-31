مصرع أم ونجلها في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الساحلي في مطروح

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية رأس الحكمة، شرق مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الجمعة.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث بالقرب من مدخل القرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس الحكمة المركزي أن المستشفى استقبل سيدة متوفاة، ونجلها «رجب. ح»، مصابًا بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى العناية المركزة لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى حالتي وفاة.

وجرى إيداع جثماني الأم ونجلها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمانين عقب استكمال الإجراءات القانونية.