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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح دايمًا أجمل.. مبادرة للحفاظ على نظافة الشواطئ على مدار العام

خلال تنظيف الشواطي
خلال تنظيف الشواطي
ايمن محمود

نفذت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، برئاسة الأستاذ محمد أنور، مبادرة «شواطئ مطروح.. دايمًا أجمل»، لتنظيف الشواطئ عقب انتهاء الموسم الصيفي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبمشاركة الشباب المتطوعين، ومساندة شركة المنصور للنظافة ومجلس مدينة مرسى مطروح.

الحفاظ على الشواطئ 

 وأكد محافظ مطروح أن الحفاظ على نظافة الشواطئ مسؤولية مشتركة، فيما تستهدف المبادرة تنظيف الشواطئ والحد من المخلفات عقب الموسم الصيفي، والحفاظ على جمالها الطبيعي والبيئة البحرية، مع استمرار أعمال النظافة على مدار العام.

«شواطئ مطروح.. دايمًا أجمل».. مسؤوليتنا جميعًا.

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