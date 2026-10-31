فقد هيبته مبقاش يخوف المنافسين.. إعلامي يكشف أزمة الأهلي الحقيقية

أكد الإعلامي محمد فارس أن تصريحات وائل جمعة بشأن تراجع أداء الأهلي وموقف المنافسين منه، جاءت موجهة إلى لاعبي الفريق، بهدف تحفيزهم على استعادة شخصية الأهلي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفرق لم تعد تخشى مواجهة الأحمر كما كان يحدث في السابق.

وقال محمد فارس، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، إن تصريحات وائل جمعة واضحة وموجهة إلى لاعبي الأهلي، موضحًا: «مفيش حد هيقول لفريق تاني العب كده أو متلعبش، إنما الكلام واضح: إحنا الفرق مبقتش تخاف مننا زي الأول».

وأوضح أن تراجع هيبة الأهلي أمام المنافسين لم يبدأ من الجولة الثامنة أمام مودرن سبورت، لكنه ظهر منذ الجولة الأولى من الدوري، مستشهدًا بمواجهة إنبي، التي تقدم خلالها المنافس وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يسجل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة، بدلًا من أن ينجح الأهلي في فرض سيطرته والعودة بقوة إلى أجواء المباراة.

وتطرق فارس إلى تعادل الأهلي مع المقاولون العرب في الموسم الماضي، مشيرًا إلى تصريح سابق لأحد أفراد الجهاز الفني للمقاولون اعتبره يحمل إهانة للفريق ولاعبيه، متسائلًا عن كيفية تعادل الأهلي مجددًا مع المنافس نفسه رغم ما حدث من قبل.

وأضاف أن الأهلي احتاج إلى تألق مصطفى شوبير للخروج بنتائج إيجابية في أكثر من مواجهة، مستشهدًا بمباراة الزمالك التي أنقذ خلالها الحارس فريقه، إلى جانب مواجهة إنبي، ومباراة مودرن سبورت التي تصدى فيها لركلة جزاء، مؤكدًا أن هذه المشاهد تعكس حجم الصعوبات التي يواجهها الفريق خلال مبارياته.

وأشار الإعلامي إلى أن تراجع أداء الأهلي منح المنافسين جرأة أكبر في مواجهته، وهو ما ظهر خلال مباراة مودرن سبورت في الجولة الثامنة، معتبرًا أن الفرق باتت تدخل المباريات أمام الأهلي بثقة أكبر، بعدما لم يعد الفريق يفرض سيطرته بالشكل المعتاد.

واختتم محمد فارس تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولية استعادة شخصية الأهلي تقع على عاتق الجهاز الفني قبل اللاعبين، مشددًا على أن الحل يتمثل في تحقيق تفوق كاسح على المنافسين داخل الملعب، موضحًا أن الأهلي لم يقدم هذا التفوق في أي مباراة بالدوري حتى الآن.