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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التركيز على الأهلي بس.. لماذا لا يتحدث أحد عن احتفال شيكو بانزا وأزمة موكوينا؟

شيكو بانزا
شيكو بانزا
سارة عبد الله

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، ما وصفه بالتركيز على النادي الأهلي دون غيره، مشيرًا إلى وجود مواقف داخل أندية أخرى لم تحظَ بنفس حجم الجدل الذي صاحب بعض الأحداث داخل القلعة الحمراء.

وقال محمد فارس، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك احتفالًا بشيكو بانزا دون أن يتحدث أحد عن الأمر، كما أشار إلى قيام موكوينا بإبعاد المدرب المساعد لفريق بيراميدز، دون أن يثير ذلك ردود الفعل نفسها التي صاحبت أزمة التصريحات المتبادلة بين عموتة ووائل جمعة.

وأضاف أن ما حدث في الأهلي حظي باهتمام وانتقادات أكبر مقارنة بمواقف مشابهة في أندية أخرى، مؤكدًا أن البعض يركز على الأهلي فقط، وهو ما اعتبره أمرًا يحتاج إلى التوقف أمامه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحسم تأهله إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل رغبة الفريق في مواصلة حصد البطولات المحلية.

محمد فارس الأهلي شيكو بانزا موكوينا

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