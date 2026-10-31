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موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، في لقاء يبحث خلاله الفريق الكتالوني عن العودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

يستضيف ملعب «كامب نو» المواجهة المرتقبة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعهم في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل برشلونة اللقاء متربعًا على قمة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السابع برصيد 12 نقطة، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبتهما في تحسين موقعيهما بالمسابقة.

برشلونة يبحث عن مصالحة جماهيره أمام ألافيس

ويأمل هانز فليك في قيادة برشلونة لتجاوز آثار النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته الأخيرة، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في مختلف البطولات، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى استعادة توازنه سريعًا، وتقديم أداء قوي أمام ألافيس يعيد الثقة للاعبين والجماهير، خاصة أن المرحلة المقبلة تنتظر خلالها برشلونة مواجهات صعبة أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني

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