استمرار غياب جول كوندي عن صفوف برشلونة في مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

يستمر غياب الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة عن الفريق في مواجهته المقبلة ببطولة الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس، ضمن مواجهات الجولة رقم 11 من البطولة السبت المقبل على ملعب كامب نو، وذلك لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في مباراة ريال بيتيس بالدوري.

ووفقًا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية الخميس، فإن كوندي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر والتي تعرض لها قبل 10 أيام في مباراة ريال بيتيس، ليتأكد غيابه بشكل رسمي من مباراة ألافيس المقبلة في نهاية المطاف.

وغاب اللاعب عن الفريق في مباراتيه بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-2 كما غاب عن الكلاسيكو الأحد الماضي والذي خسره برشلونة على ملعبه بنتيجة 2-1، وكان مقرراً أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية منتصف الأسبوع ليكون متاحاً للمشاركة أمام ألافيس.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب شعر بانزعاج الأربعاء أثناء قيامه بارتداء حذائه ليتدرب الخميس بشكل منفرد وتم الاتفاق بين جميع الأطراف بعدم إشراك اللاعب في المباراة خشية تفاقم الإصابة.

وكانت عودة كوندي مهمة لمدرب الفريق هانسي فليك لاسيما مع إصابة إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن وتشافي إسبارت، لكن سيضطر الآن للعب المباراة بالخيارات الدفاعية المتاحة والمتمثلة في جواو كانسيلو وباو كوبارسي وجيرارد مارتين وأليخاندرو بالدي.

وستكون الاستعانة ببريان فاريناس في مركز الظهير الأيمن أحد خيارات المدرب من أجل المداروة في التشكيل مع احتمالية توظيف رودري أو فرينكي دي يونج في مركز قلب الدفاع كما يوجد مع الفريق قلب الدفاع الشاب أليكس كامبوس والذي يتدرب مع الفريق الأول خلال الأيام الأخيرة.