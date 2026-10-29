مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات، رغم ما تحقق من تطور في مختلف القطاعات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحًا أن تراكمات عقود طويلة لا يمكن حلها بالكامل خلال عشر أو اثنتي عشرة سنة فقط.

حجم التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية

وقال مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، إن حجم التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن هذه التجربة من واقع معاصرته لمراحل تطور البلاد، وليس لمجرد شغله منصب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاعتراف بما تحقق من إنجازات لا يعني أن جميع المشكلات قد انتهت أو أن الأوضاع أصبحت مثالية، مؤكدًا أن هناك تحديات كثيرة لا تزال تتطلب المزيد من العمل والجهد.

التحلي بالصبر والإيمان بأهمية استدامة جهود التنمية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تطوير أي دولة يحتاج إلى فترة طويلة من العمل المتواصل، مع ضرورة التحلي بالصبر والإيمان بأهمية استدامة جهود التنمية، حتى تتمكن الدولة من الوصول إلى المكانة التي يطمح إليها المواطنون.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية لا يتوقف عند تنفيذ عدد من المشروعات أو مرور فترة زمنية محددة، بل يتطلب استمرار العمل وعدم التراجع عن مسيرة البناء والتطوير.

وشدد مدبولي على أن الهدف هو بناء دولة متقدمة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن السنوات التي مرت منذ بدء مسيرة البناء والتنمية تمثل مرحلة من مراحل العمل، وليست نهاية الطريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.