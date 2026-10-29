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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: حجم الجهد اللي اتعمل في تطوير قطاع الصحة على مدار 12 عاما كبير للغاية

مدبولي
مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  أهل السويس أهل بسالة وشجاعة وإقدام وأهنئ السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء  بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :"  قمنا بتفقد عدد كبير من المشروعات في السويس ".

وتابع مدبولي :" حريص على إجراء زيارة كل أسبوع لمحافظة من المحافظات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ".

وأكمل مدبولي :" سعيد بافتتاح  المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي بالسويس  وأتذكر مستوى الخدمة الطبية في السويس منذ 25 عاما وشكل مستوى الخدمة الطبية الآن ".


ولفت مدبولي :" زمان لو مريض عايز يعمل منظار كان بيتقاله انزل القاهرة وفي فترات سابقة كانت الخدمة الطبية في محافظات ليست متواجدة بشكل كافي".

وتابع مدبولي:" حجم الجهد اللي اتعمل في قطاع الصحة على مدار 12 عاما ماضية كبير للغاية ومازال أمامنا تحديات كثيرة بسبب تراكمات كثيرة".

تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى منظومة الخدمات الطبية بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أهمية المقارنة بين ما كانت عليه هذه الخدمات خلال السنوات الماضية وما أصبحت عليه في الوقت الحالي، موضحا في هذا الصدد أنه أجرى حديثًا مع أحد الأطباء الذين عاصروا مراحل سابقة من تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة؛ بهدف التعرف على طبيعة الخدمات الطبية التي كانت متاحة للمواطنين، ومستوى تقديمها خلال تلك الفترات.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص على استرجاع صورة ومستوى الخدمة الطبية التي كانت متاحة بمحافظة السويس منذ نحو 20 أو 25 عامًا، ومقارنتها بالأوضاع خلال السنوات الماضية، للتعرف على حجم التطور الذي طرأ على منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مضيفا أنه طرح على الطبيب تساؤلًا بشأن مستوى الخدمات الطبية التي كانت متوافرة في السابق، وكيف كان يتم التعامل مع الحالات المرضية التي تحتاج إلى خدمات وفحوص طبية، تمهيدًا لاستعراض ما شهدته هذه المنظومة من تطور خلال السنوات الماضية.

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