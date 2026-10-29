مدبولي: توسيع قاعدة الاستفادة من مدارس النيل لتوفير خدمة تعليمية متميزة لمتوسطي الدخل

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، فى جولة محافظة السويس مدرسة النيل المصرية الدولية بحي السويس، والتي تُمثّل الفرع الخامس عشر في منظومة مدارس النيل المصرية الدولية على مستوى الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة هذا الصرح الذي يُمثل خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الاستفادة من هذا النموذج التعليمي الرائد، والذي يستهدف توفير خدمة تعليمية متميزة لشريحة متوسطي الدخل وفقًا لأحدث النُظم التعليمية، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم، وتنمية مهارات الطلاب، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمعرفية.

وعقب الافتتاح، شاهد رئيس الوزراء فقرة غنائية لكُورال من فتيات من عدة مراحل تعليمية، يحملن أعلام مصر، ويُنشدن أغاني وطنية حول حب الوطن وتعزيز الانتماء له، حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الأداء والروح المُبهجة من الطالبات، والتقط صورة تذكارية معهن.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من فصول المدرسة، منها فصول مرحلة رياض الأطفال، وتعرف على جانب من الأنشطة؛ مصحوباً بشرح من العميد/ طارق الباز، رئيس مجلس إدارة مدارس النيل، الذي أوضح أن مدرسة النيل المصرية الدولية بحي السويس، أنشئت على مساحة تبلغ 11550 مترًا مربعًا بطراز معماري فريد يتناسب مع الهوية البصرية والجمالية لمحافظة السويس الساحلية، وتضم 56 فصلًا دراسيًا، بإجمالي 1300 طالب في جميع المراحل، وبمتوسط كثافة 25 طالبًا بالفصل الدراسي الواحد، بما يدعم توفير بيئة تعليمية مُحفزة للطلاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة مدارس النيل، أن المدرسة تشمل المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بما يُوفر مسارًا تعليميًا متكاملًا للطلاب، ويسهم في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، والتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات تعليمية مُتميزة، مشيراً إلى أنه تم تشغيل مرحلة رياض الأطفال فقط حتى الآن.

ونوه العميد/ طارق الباز؛ إلى أن المدرسة تضم معامل علوم مُجهزة بأحدث الوسائل، ومعامل للحاسب الآلي المتطور، وغرفاً مخصصة للأنشطة الفنية والموسيقية، وقاعة مسرح مجهزة بالكامل لعرض الأنشطة الطلابية. وعلى الصعيد الرياضي والترفيهي، تضم المدرسة حمام سباحة، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض للياقة البدنية، وصالة جيمنازيوم، ومسرحاً كبيراً، بالإضافة إلى صالة طعام مُجهزة بأعلى معايير السلامة والصحة.

وأكد العميد/ طارق الباز أن المدرسة تعتمد على معايير تضمن جودة المُخرج التعليمي؛ حيث تضم المدرسة نخبة متميزة من معلمات رياض الأطفال وأعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم بناءً على اختبارات مُتقدمة ومتخصصة لقياس المهارات التربوية، واللغوية، والنفسية. كما خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية مكثفة، وهي برامج متخصصة ومستمرة تؤهلهم للتعامل مع مناهج النيل الدولية وطرق التدريس الحديثة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مدارس النيل المصرية الدولية تقدم نموذجاً تعليمياً ذا جودة عالمية فائقة يرتكز على الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية المصرية، بالتوازي مع شراكة مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، حيث تتولى الهيئة تقديم الدعم الفني للمناهج الدراسية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية. كما تُشرف كامبريدج على نظام الامتحانات وأساليب التقييم، وتُصدر الشهادات المشتركة. وأضاف أن نظام مدارس النيل المصرية الدولية يمنح شهادتين دوليتين هما شهادة النيل الإعدادية الدولية، وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها محلياً وعالمياً، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بأرقى الجامعات المصرية والدولية.