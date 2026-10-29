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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: دراسة وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالغربية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة:
وزيرة التنمية المحلية والبيئة:
أ ش أ

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق والتعاون مع منصة «حوار» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول «التنمية الاقتصادية المحلية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة»، وعقد البرنامج لمدة يوم واحد، بمشاركة عدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، وعدد من المواطنين المسجلين على المنصة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التنمية الاقتصادية المحلية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ترسيخ نهج المشاركة المجتمعية، وتعزيز قنوات التواصل الفعّالة مع المواطنين، وتبنّي الأفكار والمبادرات الواعدة، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والمقترحات المقدمة من المواطنين والمطروحة عبر منصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتحويلها إلى مشروعات وممارسات قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، تسهم في دعم جهود التنمية المحلية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات الصغيرة، مشيرةً إلى أهمية البناء على مخرجات البرنامج التدريبي، وربط جهود بناء القدرات بالمبادرات والمقترحات التي يطرحها المواطنون عبر منصة حوار، بما يسهم في دعم تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه يجري التنسيق مع محافظة الغربية والجهات المعنية لدراسة عدد من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها المواطنون عبر منصة حوار، وبحث آليات تنفيذها، بما يحقق الاستفادة من الأفكار المجتمعية الجادة، ويدعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قنوات التواصل الفعّال بين المواطنين وأجهزة الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المبادرات الجاري التنسيق بشأنها بمحافظة الغربية تتضمن مشروع تجفيف الفواكه، من خلال التنسيق مع المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنصة «حوار»، لبحث بدء التنفيذ التجريبي للمشروع وفقًا لدراسة الجدوى المعدة، وبما يتوافق مع الإجراءات والقواعد المعمول بها، وتحديد آليات توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين في تنفيذه، حيث تم التوافق على بدء التنفيذ التجريبي للمشروع بمحافظة الغربية، لما تتمتع به المحافظة من مقومات وميزة نسبية تؤهلها لإقامة مشروعات في مجال تجفيف الفواكه، تمهيدًا لتقييم التجربة وبحث إمكانية التوسع فيها بالمحافظات الأخرى، وفقًا لنتائج التقييم ومقومات كل محافظة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرات تشمل أيضًا توفير ماكينة صراف آلي بقرية السملاوية بمحافظة الغربية، استجابة لمقترح وفكرة تقدم بها أحد المواطنين من أهالي القرية، من خلال منصة «حوار»، بشأن ما يعانيه المواطنون من نقص الماكينات المتاحة، وما يترتب على ذلك من مشقة في الانتقال إلى مناطق أخرى للحصول على الخدمات المالية، مشيرًة إلى أنه يجري التنسيق بين الوزارة ومنصة «حوار» وهيئة البريد المصري لدراسة إمكانية توفير الماكينة، وتحديد الموقع المناسب لتركيبها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية وتقليل مشقة الانتقال إلى مناطق أخرى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة منصة حوار، لتكريم أصحاب المبادرات الواعدة بمحافظة الغربية التي تسهم في خدمة المواطنين، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمواطنين إلى عدد من المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف عن قرب على المشروعات والجهود التنموية المنفذة على أرض الواقع، وتعزيز الوعي بما تحققه المبادرة من مردود خدمي وتنموي.

وزارة التنمية المحلية التعاون جهاز تنمية المشروعات

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