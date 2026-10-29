البنك المركزي يرفع الفائدة 1% في اجتماع السياسات النقدية..تفاصيل

قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، رفع سعر الفائدة مقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها السابع والمحدد اليوم 29-10-2026 وذلك للمرة الأولي منذ أكثر من عامين.

وقالت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها قبل الأخير لهذا العام إنها رفعت الفائدة 1% .

تفاصيل سعر الفائدة

بموجب قرار اللجنة فإن سعر الفائدة علي عائد الإيداع وصل 20% و الإقتراض لليلة واحدة عند 21% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5% .

وبلغ سعر الفائدة علي سعري الإئتمان والخصم 20.5% لكلا منهما.

لماذا رفع البنك المركزي الفائدة؟

أرجع قرار البنك المركزي رفع الفائدة إلي أن هذا القرار في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.