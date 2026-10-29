مدبولي: الانتهاء من المستشفى الجامعي بالسويس أولوية لتطوير الخدمات الصحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الانتهاء من كافة مراحل المستشفى الجامعي بالسويس في أسرع وقت ممكن.

وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :" قلت لوزير التعليم العالي إيه اللي فاضل عشان نخلص كل مراحل المستشفى الجامعي بالسويس".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطويرا نوعيا في كليات التمريض على مستوى الجمهورية وكانت الشكوى في فترات سابقة تواجد أطباء على مستوى عالي ولكن هناك معاناة في التمريض .



وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :"الدولة تركز على تحسين جودة التعليم وأصبحنا نربط التمريض بالتدريب العملي ".

