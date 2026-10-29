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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: أهالي السويس تصدوا لمحاولات العدو اقتحام المدينة خلال حرب أكتوبر وأظهروا البسالة والمقاومة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعريف الأجيال الجديدة، ولا سيما شباب محافظة السويس، بالدلالات التاريخية والوطنية لهذا اليوم، وما يرتبط به من مواقف بطولية سطرها أبناء المحافظة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973،


وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء  بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :" أهالي السويس تصدوا لمحاولات العدو اقتحام المدينة والدخول إليها، وأظهروا منتهى الشجاعة والبسالة والمقاومة دفاعًا عن مدينتهم، وحفاظًا على النصر الذي حققته الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر استطاعت، خلال حرب أكتوبر المجيدة، تحقيق نصر كبير على أرض الواقع، كان له بالغ الأثر في تغيير مسار التاريخ المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت، بعد انتصارها في المعركة العسكرية، في خوض معركة السلام واستعادة كامل أرض سيناء، لافتا إلى أن أهالي السويس كانوا دائمًا نموذجًا للشجاعة والبسالة والإقدام، مجددًا تهنئته لأبناء المحافظة بمناسبة عيدهم القومي، ومعربًا عن تقديره واعتزازه بالمواقف الوطنية التي سطرها أبناء السويس في تاريخ مصر.

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