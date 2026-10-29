القصة الكاملة لحقيقة اندلاع حريق بمول مصر في 6 أكتوبر

رسالة إخلاء مفاجئة داخل مول مصر بمدينة 6 أكتوبر أثارت التساؤلات حول حقيقة اندلاع حريق داخل المول، وسط تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة، لتكشف الأجهزة الأمنية تفاصيل ما حدث، وتفجر مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء انطلاق الرسالة الصوتية، وحقيقة وجود حريق من الأساس.



القصة الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عقب ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اندلاع حريق داخل مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، موضحة حقيقة ما حدث داخل المول.

بدأت الواقعة عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن اندلاع حريق داخل مول مصر، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حقيقة الواقعة، وما إذا كان الحريق قد تسبب في أضرار أو استدعى إخلاء المول.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن اندلاع حريق داخل المول، وأن ما حدث يرجع إلى عطل مفاجئ وقع أثناء إجراء أعمال فنية على نظام الحريق.

وأوضحت نتائج الفحص أنه خلال قيام الفنيين بالمول بإجراء تحديثات على جهاز التحكم «الكنترول» الخاص بحساسات نظام الحريق، حدث عطل مفاجئ أدى إلى انطلاق الرسالة الصوتية المسجلة تلقائيًا، والتي تتضمن تنبيهًا بالإخلاء.

وتسبب انطلاق الرسالة الصوتية في تداول أنباء عن وجود حريق داخل المول، إلا أن الفحص كشف أن الأمر مرتبط بالعطل الفني، وليس باندلاع حريق فعلي.

وانتهى الأمر بإصلاح العطل بمعرفة المسؤولين عن المول، دون حدوث أي تداعيات، وفقًا لما أسفرت عنه نتائج الفحص الأمني.

وبذلك، تبين أن ما جرى داخل مول مصر بمدينة 6 أكتوبر كان نتيجة عطل مفاجئ أثناء تحديث نظام الحريق، أدى إلى تشغيل رسالة الإخلاء المسجلة تلقائيًا، وليس بسبب اندلاع حريق كما ورد في المنشورات المتداولة.