رئيس جامعة بني سويف يزور المستشفى الجامعي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين في الحادث

حرص الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، على متابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين في الحادث والاطمئنان عليهم، أجرى رئيس الجامعة زيارة إلى المستشفى الجامعي، اليوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطوراتها، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ورافقه خلال الزيارة الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة رشا توفيق، النائب الأكاديمي.

وحرص الدكتور طارق، على الاطمئنان على الطلاب المصابين، ومتابعة حالتهم الصحية مع الفريق الطبي المعالج، والاستماع إلى شرح حول حالتهم والإجراءات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا اهتمام الجامعة الكامل بسلامتهم وحرصها على تقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة تلقي العلاج، ووجّه بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وتسخير الإمكانات المتاحة بالمستشفى الجامعي لضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية والتنسيق بين الفرق الطبية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات تتعلق بحالتهم.

كما أكد حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم اللازم للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم بصورة مستمرة، مشددًا على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، وأن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.