قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يزور المستشفى الجامعي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين في الحادث

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حرص الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، على متابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين في الحادث والاطمئنان عليهم، أجرى رئيس الجامعة زيارة إلى المستشفى الجامعي، اليوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطوراتها، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ورافقه خلال الزيارة الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة رشا توفيق، النائب الأكاديمي.

وحرص الدكتور طارق، على الاطمئنان على الطلاب المصابين، ومتابعة حالتهم الصحية مع الفريق الطبي المعالج، والاستماع إلى شرح حول حالتهم والإجراءات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا اهتمام الجامعة الكامل بسلامتهم وحرصها على تقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة تلقي العلاج، ووجّه بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وتسخير الإمكانات المتاحة بالمستشفى الجامعي لضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية والتنسيق بين الفرق الطبية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات تتعلق بحالتهم.

كما أكد حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم اللازم للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم بصورة مستمرة، مشددًا على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، وأن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

بني سويف جامعة بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

عموته

ناقد رياضي: شوبير كلمة السر في فوز الأهلي على مودرن سبورت

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

الساعي

إعلامي: الساعي يمتلك إمكانيات مميزة ويحتاج إلى تطوير نفسه للوصول لمكانة مختلفة

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد