محافظ بني سويف يستهل اجتماعا بالوقوف وقراءة الفاتحة ترحماً على ضحايا حادث أمس.. ويتوجه بالعزاء لأسرهم ويتمنى الشفاء للمُصابين

استهل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع اللجنة العليا للبت، بالوقوف وقراءة الفاتحة، ترحماً على ضحايا الحادث الذي وقع صباح أمس على الطريق الصحراوي القديم بعد كمين المُثلث بدائرة مركز بني سويف، اثر تصادم أوتوبيس مع سيارة نقل، معرباُ عن بالغ حزنه وصادق تعازيه لأسر المتوفين ، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُمن على المصابين بعاجل الشفاء

جاء ذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام،المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، والعميد محمد المنجوري، مساعد المستشار العسكري،أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،عمرو محمود مدير الأملاك،سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ،ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة،واستعراض موقف التعاقدات، حيث قد بلغ إجمالي العقود المحررة "حتى الآن" 5200 عقداً (4255 مباني + 945 زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.