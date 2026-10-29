هارب من حكم بالسجن 5 سنوات.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وشابو وسلاح ناري في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من ضبط عنصر إجرامي بمنطقة الحبيل، هارب من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سلاح ناري ومخدرات، ومطلوب ضبطه في قضية سرقة، وذلك بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخيرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد برصد نشاط المتهم «م. أ»، 35 عاما، عاطل ومقيم بدائرة المركز، وله معلومات جنائية سابقة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية»، بقيادة الرائد أيمن محروس، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمنطقة الحبيل، وعُثر بحوزته على نحو كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، و250 جراما من مخدر الشابو، إلى جانب فرد خرطوش وطلقة من العيار نفسه، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة لحماية نشاطه الإجرامي، فيما تبين أن الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.