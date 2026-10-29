الأقصر: التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وعربات متنقلة للوصول إلى القرى



افتتح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المهندس عبد الرازق الصافي، اليوم /الخميس /، سوق اليوم الواحد رقم 56 بمركز ومدينة الطود بتخفيضات تصل إلى 20%، وذلك تحت رعاية المحافظ ، المهندس عبد المطلب عمارة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة.

وحرص وكيل الوزارة خلال الافتتاح على تفقد أقسام السوق الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمجمدات، تتميز بجودتها وتوافرها بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20% مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك برفقة مصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمود حسن، مدير إدارة تموين الطود.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن افتتاح السوق يأتي ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي تستهدف توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، فضلًا عن تعزيز المنافسة بين التجار والعارضين لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

وقال وكيل الوزارة إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تواصل جهودها للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والدفع بالعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع والمناطق البعيدة، بما يعزز إتاحة السلع الأساسية لمختلف المواطنين، ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتحقيق الأمن الغذائي.