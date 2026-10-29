رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور لاجارد في حماية الاستقرار الاقتصادي

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم /الخميس/، الشكر لرئيسة البنك الدولي كريستين لاجارد، بعد إعلانها الاستقالة من منصبها في السابع من شهر فبراير القادم.

وثمنت فون دير لاين، عبر حسابها على منصة "إكس"، جهود لاجارد، والتي وصفتها بالاستثنائية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الأوروبي وتعزيز مكانة العملة الموحدة "اليورو".

وأشادت فون دير لاين، بالقيادة الحكيمة والثابتة التي أدارت بها لاجارد الأزمات الكبرى التي واجهتها القارة؛ بدءا من جائحة كورونا وحتى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأوروبي ورفع قدرته على الصمود في وجه الصدمات.

وأكدت فون دير لان، أن جهود لاجارد أسهمت بفعالية في ترسيخ السيادة الاقتصادية لأوروبا وتعزيز الدور الدولي لليورو وهو الهدف الذي طالما أولته اهتماما بالغا.

كما سلطت رئيسة المفوضية الأوروبية، الضوء على مساعي لاجارد الحثيثة لتعزيز التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن حضورها البارز على الساحة الدولية كرمز لـ"الثقة والسيطرة" اللتين تُمثلان الركيزة الأساسية لأي عملة قوية.