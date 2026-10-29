ديلي تليجراف تكشف عن خطة إيران لعرقلة الانتخابات الأمريكية

كشفت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية اليوم الخميس أن إيران تستعد لتعطيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بعد محاولتها التدخل في تصويت إسرائيل الثلاثاء الماضي.

وفقا للتقرير، تخطط طهران لتجنيد مسؤولين فاسدين واختراق نظام فرز الأصوات بهدف شلّ كل من واشنطن وتل أبيب سياسياً.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران تعتبر الانتخابات شبه المتزامنة لأكبر عدوين لها فرصة نادرة، وهي مصممة على استغلالها من خلال التلاعب بآلية الاقتراع نفسها.

خطط لتجنيد مسؤولين واختراق أنظمة فرز الأصوات

وصرح مسؤول: "لقد بحثنا في سبل تجنيد عملاء في العمليات الانتخابية لكل من النظامين الأمريكي والإسرائيلي"، مضيفاً أن "مجموعات إلكترونية قوية قد تم تشكيلها أيضاً لاختراق أنظمة الانتخابات لديهما".

حرب شاملة تتجاوز الصواريخ

ووصف مسؤول آخر هذا الجهد بأنه امتداد طبيعي لحرب تعتقد إيران أنها فُرضت عليها، قائلاً: "الحرب لا تعني فقط الصواريخ والبنادق عندما نكون تحت حصارهم. هذا يعني أيضاً أننا مستعدون لتعطيل انتخاباتهم، ومعاملاتهم المصرفية، وسفرهم، وجميع أنظمتهم الاعتيادية. نحن لا نؤيد أي مرشح في أي مكان، لكننا نرغب في رؤية أمريكا وإسرائيل منقسمتين".

الرهان على صناديق الاقتراع بدلاً من ساحة المعركة

وتفتح هذه العملية جبهة سرية في حرب خيضت بالصواريخ والحصار والطائرات المسيرة، فبعد ثمانية أشهر من صراع متقطع اندلع عندما ضربت القنابل الأمريكية والإسرائيلية المدن الإيرانية، خلصت طهران إلى أن الطريق الأضمن للخلاص لا يمر عبر ساحة المعركة بل عبر صناديق الاقتراع في تل أبيب وواشنطن، على أمل أن يفعل الناخبون ما لم تستطع صواريخها فعله.

منافسة على القتل

وعند سؤاله عن الانتخابات الإسرائيلية، شبهها إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية، بالفيلم الساخر "دكتور سترينجلوف" الذي تدور أحداثه خلال الحرب الباردة.

وقال للصحفيين في طهران يوم الاثنين: "لا أعتقد أن هناك انتخابات حقيقية هناك. إنها منافسة بين عصابات متنافسة حول من يستطيع ارتكاب المزيد من الشرور - منافسة حول من يستطيع قتل المزيد"، مضيفاً أنه لا فرق "من ينتهي به المطاف على رأس نظام لم يحقق لمنطقتنا سوى القتل والعنف".

وقال مسؤول إيراني كبير ثالث لصحيفة التليجراف: "بالنسبة لنا، لا يهم من يفوز أو من يخسر في أي من الانتخابات في أمريكا أو إسرائيل. مهما يكن الفائز في إسرائيل، فسيظل هو العدو، وفي أمريكا، سيكون من الجيد أن نرى الناخبين، الغاضبين من حاكمهم المُثير للحروب، يتخذون قراراً من شأنه أن يجلب السلام للعالم".

وبحسب التقارير، كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يضغط من أجل شن ضربات جديدة على إيران في الفترة التي سبقت الانتخابات، وكثيراً ما حذر من أن إسرائيل قد تواجه الإبادة على يد طهران إذا انتهت فترة ولايته.

لكن المسؤول الإيراني حذر من أن أي هجوم متجدد سيتم مواجهته بشكل أوسع من ذي قبل، قائلاً: "في طهران، نحن لا نجلس وننتظر نتائج انتخاباتهم، ونحن من نتولى زمام الحرب. مستعدون لإحلال سلام حقيقي، ومستعدون لرد قاسٍ - ولن يقتصر رد فعلنا على الأصول الأمريكية فقط، كما حدث في المرة السابقة".

طهران تريد الشلل السياسي في إسرائيل

وفي إسرائيل، أكثر ما تريده طهران هو الشلل. فالحكومة التي تشغلها المساومات الائتلافية والحسابات الداخلية هي حكومة مشتتة، مما يمنح إيران الوقت لإعادة بناء مخزونات الصواريخ والدفاع الجوي التي تضررت جراء ضربات هذا العام.

وقد يؤدي التعادل في النتائج إلى ترك حكومة تصريف الأعمال بدون تفويض لشن هجوم جديد كبير، أو إلى إجبار الحكومة على إعادة الانتخابات مما يؤدي إلى تجميد القرارات لأشهر.

وقال الدكتور ستيفن واجنر، محاضر أول في الأمن الدولي بجامعة برونيل في لندن، إن لدى إيران سبباً وجيهاً للمراقبة والانتظار بدلاً من التحرك.

وأضاف: "أتوقع أن إيران كانت تأمل في خسارة نتنياهو، وأن تؤدي الإجراءات الجنائية ضده إلى استبعاده من تولي أي منصب في المستقبل. لن نعرف ما سيحدث في إسرائيل لبضعة أيام، لأن تشكيل الحكومة يستغرق وقتاً، ومن المرجح جداً أن يستغل بيبي كل ثانية منه ويحاول المماطلة".

وقال إن خصوم نتنياهو يواجهون معضلاتهم الخاصة، "سواء أكانوا سيتراجعون عن وعودهم ويشكلون ائتلافاً مع الأحزاب العربية"، وما إذا كان غادي آيزنكوت المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء سيقبل "بمسار لإنهاء الحرب في غزة، أو بحملة قمع على عنف المستوطنين".

وتابع: "من وجهة نظر إيران، هناك متسع من الوقت للانتظار ورؤية ما سيحدث، ولمواصلة توطيد ما لم يتم تدميره وتعزيز الدفاعات حيثما دعت الحاجة، لا أتوقع أي إجراء كبير من إيران في ظل هذه الظروف، لأنه سيؤثر على فرصهم الجيدة للغاية في تحقيق نتائج إيجابية في كلتا الحالتين".

ترقب إيراني لنتائج الكنيست ودور حاسم للأحزاب العربية

وتابع المسؤولون الإيرانيون عن كثب آليات الانتخابات الإسرائيلية. وحتى الآن، لا يملك أي من المعسكرين المؤيد لنتنياهو أو المعارض له عدداً كافياً من المقاعد لتشكيل أغلبية.

ومع فرز ما يقرب من 86% من الأصوات يوم الأربعاء، توقعت القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل فوز كتلة نتنياهو من أحزاب اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الحريدية المتشددة بـ53 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، متقدماً بفارق كبير على كتلة المعارضة المنافسة بقيادة غادي آيزنكوت التي حصلت على 48 مقعداً.

وتشير التوقعات إلى فوز الأحزاب التي تمثل العرب الإسرائيليين بـ19 مقعداً، وهو عدد غير مسبوق، مما يترك لآيزنكوت طريقاً ضئيلاً للوصول إلى السلطة دون دعمهم الواسع.

وقال فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الأحزاب العربية تسعى لتحقيق هدفين: منع فوز نتنياهو والفوز بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف: "على الرغم من أن الأحزاب العربية لا تملك بمفردها المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة، إلا أنه في حالة عدم قدرة أي من المعسكرات المتنافسة على تأمين الأغلبية، فإن حتى عدداً محدوداً من المقاعد يمكن أن يكون حاسماً".

وحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، "يزداد احتمال استمرار الجمود السياسي" ومعه فرصة إجراء انتخابات جديدة "قد تضع ضغطاً سياسياً وإدارياً أكبر على النظام في خضم الحرب".