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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملل.. رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد الإعلامي خالد الغندور أداء النادي الأهلي خلال مواجهته أمام مودرن سبورت، رغم نجاح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالدور الحاسم الذي لعبه مصطفى شوبير في الحفاظ على انتصار فريقه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مباراة قمة في الملل وشوبير سبب الفوز والأهلي مش الأهلي خالص».

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ليمنح الفريق الأحمر التقدم مبكرًا، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة لحظة حاسمة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت.

وفي الدقيقة 85، تصدى مصطفى شوبير لركلة الجزاء التي نفذها علي فوزي، ليحافظ على تقدم الأهلي ويمنح فريقه فرصة تأمين النقاط الثلاث، بعدما أنقذ الفريق من استقبال هدف التعادل في توقيت حاسم من المباراة.

وعكست تصريحات خالد الغندور عدم رضاه عن المستوى الفني الذي ظهر به الأهلي، رغم تحقيق الفوز، معتبرًا أن تألق مصطفى شوبير كان العامل الأبرز في حسم المواجهة لصالح الفريق الأحمر.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ورغم حصد النقاط الثلاث، يواجه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تحديًا في تحسين الأداء واستعادة المستوى المنتظر من الفريق، في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في البطولات المحلية، والعمل على تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال مواجهة مودرن سبورت، من أجل الظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة

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