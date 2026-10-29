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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل الشيوخ: قمة روسيا وإفريقيا تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي
فريدة محمد

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، تمثل دفعة جديدة للعلاقات المصرية الروسية، وتعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون الدولي وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية.

وقال العوضي، في بيان له، إن مشاركة الرئيس السيسي ولقاءه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يعكسان حرص القاهرة على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في إفريقيا.

الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية.. نماذج للشراكة المصرية الروسية

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نماذج عملية للتعاون الاستراتيجي، لما تتيحه من فرص لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المشروعات وتوسيع نطاق التعاون بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات النوعية.

الذكاء الاصطناعي وخطة 2027-2029.. مخرجات لرسم مستقبل التعاون

وأوضح العوضي أن اعتماد الإعلان الختامي للقمة، وإعلان التعاون في الاستخدام المدني لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة من 2027 إلى 2029، تمثل خطوات مهمة نحو وضع مسارات عملية لتطوير العلاقات الروسية الإفريقية.

وأكد أن أهمية هذه المخرجات ترتبط بقدرتها على الانتقال من التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنفيذية تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الاقتصادية والإنتاجية للدول الإفريقية.

رؤية السيسي للتنمية الإفريقية.. الطاقة والأمن الغذائي والممرات الاستراتيجية

وثمّن وكيل أول مجلس الشيوخ ما طرحه الرئيس السيسي خلال القمة بشأن دعم التنمية في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تقوم على تطوير الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، ودعم التنمية الزراعية.

وأضاف أن التوسع في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الشعوب.

السودان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.. الاستقرار أولوية

وأكد العوضي أهمية تأكيد الرئيس السيسي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما شدد على أهمية دعم وحدة السودان وإنهاء الحرب من خلال مسار سياسي سوداني خالص، يحافظ على مقدرات الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، ويحول دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

الأمن المائي وإصلاح المؤسسات الدولية.. ثوابت مصرية

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد العوضي أن الموقف المصري يستند إلى اعتبار المياه قضية وجودية، مع التمسك بالتعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تلحق الضرر بدول حوض النيل أو تهدد أمنها المائي.

وأشار كذلك إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإصلاح المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، تعكس أهمية تعزيز التمثيل الإفريقي في منظومة صنع القرار الدولي، بما يتناسب مع ثقل القارة ومكانتها وتطلعات شعوبها.

وشدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والسياسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، وخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

العوضي: نجاح القمة مرهون بتحويل مخرجاتها إلى مشروعات على الأرض

واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح القمة الروسية الإفريقية يتمثل في قدرتها على تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة، وتدعم الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وتوفر فرص العمل، وتعزز الأمن الغذائي والمائي.

وأكد أن مصر ستواصل دورها الفاعل في دعم الشراكات الدولية التي تحقق مصالحها الوطنية، وتسهم في تعزيز التنمية والاستقرار، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشعوب الإفريقية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء أحمد العوضي مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

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