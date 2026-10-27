عصام هلال أمام مجلس الشيوخ: الرقابة الصارمة وتحفيز الإنتاج ضرورة لمواجهة الغلاء وحماية الأمن الغذائي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بما يضمن حماية المواطنين من تداعيات الغلاء، ويحافظ على الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة البناء على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار هلال إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لدعم المواطنين، من بينها التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي أسهمت في القضاء على السوق الموازية وتوفير السيولة الدولارية بالموانئ.

الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وأعرب النائب عن تقديره لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر، فضلًا عن التوسع في المشروع القومي للصوامع، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب مواصلة العمل لضمان استدامة توافر السلع وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مواجهة الغلاء لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات المؤقتة أو الاكتفاء بإعلان الأسعار الاسترشادية، وإنما تستلزم تشديد الرقابة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق المستهلكين.

وأكد هلال أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل الحل الجذري لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا إلى تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة، وتوطين الإنتاج، وتوفير البيئة الداعمة لزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية.

كما دعا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتوسع في تطبيق منظومة الدعم النقدي الذكي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة ودقة، ويحد من تسربه، ويسهم في توجيه موارد الدولة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين، وضبط الأسواق، وزيادة الإنتاج المحلي، يمثل ركيزة أساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تبني سياسات مستدامة تحقق الاستقرار الاقتصادي وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.