شاهد أرخص سيارة هيونداي توسان 2027

كشفت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية عن التفاصيل الكاملة للفئة القياسية الاقتصادية من طراز «توسان 2027»، والمعروفة في السوق المحلي بـ «H-Pick»، لتزيح الستار عن مستوى الاسترخاص الفعلي للمركبة بعيدًا عن الفئات الأعلى تجهيزًا مثل «XRT» و«N Line».

ورغم تصنيفها كفئة دخول أساسية، جاءت السيارة بحزمة متطورة من التقنيات وتصميم خارجي يحافظ على المظهر العسري للطراز دون التنازل عن العملانية.

مقصورة متطورة وشاشة ترفيهية بنظام «Pleos»

أعادت «هيونداي» ترتيب أولويات المقصورة الداخلية في الفئة القياسية، حيث زودت الفئة الاقتصادية بشاشة نظام معلوماتي وترفيهي متقدمة، مع دعم نظام التشغيل الذكي والاتصال اللاسلكي للتطبيقات، مِمَّا يمنح السائق تجربة قيادة متكاملة تماثل الفئات المتقدمة.

هيونداي توسان 2027

كما حافظت المقصورة على التنسيق العملي لعناصر التحكم مع توفير مساحات تخزين مريحة ومقاعد مكسوة بخامات عالية الجودة لضمان الراحة اليومية.

تصميم خارجي متناسق وقيمة سعرية منافسة

على العكس من الاتجاه السائد في تقليص التجهيزات الخارجية للفئات الاقتصادية، احتفظت الفئة الأساسية «H-Pick» بالملامح الهجومية للتصميم الخارجي، بما في ذلك الشبكة الأمامية الحديثة والمصابيح المحسنة، مع عجلات معدنية عملية.

وتطرح «هيونداي» هذه الفئة في السوق الكوري بأسعار تبدأ من نحو 31.4 مليون وون كوري (ما يعادل قرابة 22,800 إلى 23,600 دولار أمريكي)، مما يجعلها خيارًا تنافسيًا يجمع بين الاقتصاد في التكلفة والتميز في التجهيزات التقنية.