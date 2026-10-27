الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية لـ12 منتصف الليل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بتعديل موعد انتهاء بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ليكون في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا، وذلك بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر الجاري.

وقرر المجلس منح القنوات الفضائية مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من هذا التاريخ، بالتزامن مع استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.