قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه بـ48 ألف جنيه
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يفتتح الدورة التدريبية الأساسية الـ 41 للإعلاميين الأفارقة

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة الخارجية، فعاليات الدورة التدريبية الأساسية رقم (41) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بحضور آمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب، ومسؤولي الدورات بالمركز.

ويشارك في الدورة (19) إعلامياً من دول: جيبوتي، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وغينيا كوناكري، وموريتانيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الإعلامي والتواصل بين مصر والدول الإفريقية.

وألقت المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة العامة، كلمةً رحّبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن مصر ترحب بهم في بلدهم الثاني، وأن هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية ودعم مختلف أوجه التبادل والتعاون بين مصر والدول الإفريقية المشاركة.

وأشارت هندي إلى أن التدريب يمثل فرصة ثمينة للتعلم والحوار وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، مؤكدة أن تضافر الجهود من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمهنة الإعلام والمساهمة في بناء إعلام قوي ونزيه يرقى إلى مستوى تطلعات مجتمعاتنا.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن تمنياتها لجميع المشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التجربة التدريبية، والاستفادة من البرنامج وما يتضمنه من معارف وخبرات، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتعزيز أواصر التعاون الإعلامي بين مصر والدول الأفريقية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة الخارجية الدورة التدريبية الأعلى لتنظيم الإعلام الناطقين بالفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

الزنك

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

شد اللغد

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد