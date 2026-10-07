الأعلى للإعلام يفتتح الدورة التدريبية الأساسية الـ 41 للإعلاميين الأفارقة

افتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة الخارجية، فعاليات الدورة التدريبية الأساسية رقم (41) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بحضور آمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب، ومسؤولي الدورات بالمركز.

ويشارك في الدورة (19) إعلامياً من دول: جيبوتي، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وغينيا كوناكري، وموريتانيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الإعلامي والتواصل بين مصر والدول الإفريقية.

وألقت المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة العامة، كلمةً رحّبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن مصر ترحب بهم في بلدهم الثاني، وأن هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية ودعم مختلف أوجه التبادل والتعاون بين مصر والدول الإفريقية المشاركة.

وأشارت هندي إلى أن التدريب يمثل فرصة ثمينة للتعلم والحوار وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، مؤكدة أن تضافر الجهود من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمهنة الإعلام والمساهمة في بناء إعلام قوي ونزيه يرقى إلى مستوى تطلعات مجتمعاتنا.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن تمنياتها لجميع المشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التجربة التدريبية، والاستفادة من البرنامج وما يتضمنه من معارف وخبرات، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتعزيز أواصر التعاون الإعلامي بين مصر والدول الأفريقية.